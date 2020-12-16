Испанская полиция провела крупнейшую операцию против «русской мафии»

Испанская полиция задержала 23 человека в рамках самой масштабной за 10 лет операции против «русской мафии». Об этом сообщает издание The Olive Press.

Операция была проведена совместно с Европолом. По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанные занимались отмыванием денег «русской мафии» через подставные компании. «Организация планировала взять под контроль ключевые секторы испанской экономики и внедряться в государственные учреждения с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных взломщиков», — заявили в полиции.

Расследование в отношении этой группировки велось с 2013 года. Полиции стало известно, что преступники отмывали полученные преступным путем деньги с помощью инвестиций в испанскую недвижимость, рестораны и клубы. В ходе обысков, прошедших в нескольких городах Испании, было изъято 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, оружие и боеприпасы. Кроме того, власти наложили арест на счета и активы злоумышленников, которые оцениваются в миллионы евро.

В январе этого года «русскую мафию» признали лидером преступного мира в Германии. На иностранцев, большинство из которых составляют выходцы из СНГ, приходится почти две трети преступлений, совершаемых организованными преступными группировками в стране.

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