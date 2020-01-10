Берлин признал «русскую мафию» лидером преступного мира

«Русская мафия» установила лидерство в преступном мире Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, две трети преступлений, совершаемых организованными преступными группировками (ОПГ) в стране, — иностранцы, преимущественно выходцы из стран бывшего СССР. Пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро (Benjamin Jendro) заявил, что граждане этих стран обладают качествами, которые помогают им утвердиться в преступном мире.

Согласно его словам, они имеют связи в различных сферах, которые оказываются полезными в нелегальной деятельности — от краж со взломом до отмывания нелегальных доходов и умения раздобыть огнестрельное оружие. Также выходцы с постсоветского пространства участвовали в боевых действиях, и этот опыт помогает им в случаях конфликтов с другими группировками за сферы влияния. Их также выделяет особая жестокость.

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В отчете Федерального ведомства по уголовным делам указано, что русскоязычные ОПГ занимают второе место по количеству преступлений, уступив лидерство арабско-турецким кланам. Однако подчеркивается, что истинный размах преступлений гораздо больше, так как профессионалы действуют так, чтобы не попадаться правоохранительным органам.

Ендро пояснил, что выходцы из бывшего СССР больше следуют неписаному этикету и реже оказываются в руках полиции. При этом самыми опасными он назвал чеченские преступные группировки, занимающиеся продажей оружия и наркотиков, отмыванием денег и вымогательством. Наиболее популярны у членов ОПГ сферы, где можно быстро и с минимальными затратами заработать максимальное количество денег — это нелегальная торговля оружием и наркотиками, «крышевание», преступления, связанные с антиквариатом.

В декабре 2018 года во Франции задержали 22 участников ОПГ, состоящей из граждан Армении, Грузии и Азербайджана. В международной спецоперации принимали участие сотрудники грузинских спецслужб. Часть задержанных оказались «ворами в законе». Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

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