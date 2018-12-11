Во Франции задержали членов армяно-азербайджано-грузинской ОПГ

Во французском Лионе 10 декабря были задержаны 22 члена организованной преступной группы (ОПГ), состоящей из граждан Армении, Грузии и Азербайджана. Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщает агентство «Интерфакс».

О международной спецоперации под названием VORS 69-01, в которой принимали участие сотрудники грузинских спецслужб, рассказал на брифинге в Тбилиси директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

По его словам, среди задержанных десять граждан Грузии, из них двое — «воры в законе». ОПГ, членами которой они являются, обвиняются в квартирных кражах, угонах автомобилей, изготовлении фальшивых документов и распространении наркотиков на территории Франции. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

Борцвадзе сообщил, что в операции по задержанию злоумышленников приняли участие более 300 правоохранителей из Франции, Бельгии и Грузии, в ней были задействованы подразделения спецназа, кинологическая служба и вертолет.

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