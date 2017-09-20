В Италии задержаны 50 членов мафиозного клана

Итальянские полицейские провели спецоперацию по задержанию членов преступного клана Sacra corona unita. Об этом сообщает La Stampa.

По итогам облавы, проведенной в области Апулия были задержаны 50 активных членов банды. Они подозреваются в незаконной транспортировке и распространении наркотиков и оружия.

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4 июля в результате масштабной операции итальянских спецслужб в провинции Реджо-Калабрия на юге страны были задержаны 116 участников мафиозного клана Ндрангета. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, вымогательстве, контрабанде и незаконном хранении оружия, мошенничестве.

За месяц до этого полицейские захватили одного из боссов мафиозного клана Ндрангета Джузеппе Джорджи, который находился в розыске 23 года. В 1994-м преступник был приговорен к 28 годам и 9 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, но ему удалось бежать. До момента задержания Джорджи входил в пятерку самых разыскиваемых итальянских мафиози.