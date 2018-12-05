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Десятки итальянских мафиози поймали в Европе и Латинской Америке

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Около 90 человек задержаны в странах Европы и Латинской Америки по подозрению в связях с итальянской преступной группировкой «Ндрангета». Об этом сообщает The Local.

Их обвиняют в работе на криминальный синдикат, действующий по всему миру. Сообщается, что итальянские правоохранители 5 декабря провели совместные операции с немецкими, бельгийскими и голландскими спецслужбами.

Мафиозный клан под названием «Ндрангета» был образован в Калабрии, горном регионе на юге Италии. Как ранее писал The Local, это единственная ОПГ, действующая на всех обитаемых континентах. Основной ее деятельностью называют торговлю кокаином и покупку на полученную прибыль доли в разных сферах бизнеса.

4 декабря стало известно, что итальянская полиция арестовала ювелира Сеттимо Минео, которого считают новым главой сицилийской мафиозной группировки коза ностра, и еще по меньшей мере 45 человек, подозреваемых в причастности к мафии.

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