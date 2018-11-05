Скрывающийся итальянский мафиози захватил в заложники четырех человек

Итальянский преступник Франческо Амато, скрывающийся от полицейских после приговора суда, захватил в заложники четырех сотрудниц почтового отделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, в конце октября 55-летнего Амато приговорили к 19 годам лишения свободы за причастность к могущественной организованной преступной группировке «Ндрангета», однако ему удалось скрыться от властей.

5 ноября преступник с кухонным ножом в руках ворвался в почтовое отделение в городе Пьеве-Модолена. Мужчина кричал, что убьет всех в помещении, однако через некоторое время выпустил семерых клиентов и одну сотрудницу, которой стало плохо. В итоге в заложниках у Амато остались четыре сотрудницы почты.

Мафиози выдвинул ультиматум: он потребовал встречи с министром обороны Италии Элизабеттой Трента и главой МВД, вице-премьером Маттео Салвини.

В настоящее время здание окружено сотрудниками полиции. Стражи правопорядка не исключают возможность использования спецподразделений для освобождения заложниц.

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