Боевики ИГ взяли в заложники европейских граждан

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) взяли в заложники более 700 человек в сирийской провинции Дэйр эз-Зор. Среди них — «граждане западно-европейских и других государств».Об этом со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник сообщило агентство РИА Новости.

Террористы 13 октября напали на лагерь беженцев возле населенного пункта Эль-Бахра и захватили в заложники 130 арабских семей. По данным источника, сейчас они находятся в подконтрольном боевикам городе Хаджине.

В обмен на освобождение заложников члены ИГ требуют от Сирийских демократических сил, ведущих боевые действия на стороне коалиции США, отпустить своих соратников, находящихся в плену, и отступить с ряда территорий к востоку от Евфрата. Боевики заявили, что будут проводить казни заложников каждый день, пока их требования не будут удовлетворены.

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