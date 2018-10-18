Американцы ошибочно разбомбили курдов в Сирии

Два истребителя американской коалиции ошибочно ударили по формированию курдов в провинции Дейр-эз-зор в среду, 17 октября. Об этом ТАСС сообщил российский военно-дипломатический источник.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции», — заявил он.

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По его словам, что в результате удара погибли шесть курдских бойцов, еще 15 получили серьезные ранения. Отмечается, что в момент авиаудара курды вели наступление на позиции «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в районе сирийского населенного пункта Хаджин.

Ошибка американских военных привела к срыву атаки курдов и массовому дезертирству. Район снова перешел под контроль боевиков, заметил источник.

12 сентября сообщалось, что США и курды начали наступление на последний оплот ИГ в городе Хаджин. Победа в этогй битве может лишить террористическую организацию статуса «халифата».

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