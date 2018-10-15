Кампанию США в Сирии сочли провальной

США проиграли сирийскую кампанию. К такому выводу пришел обозреватель американского издания National Interest Дуг Бэндоу, посетивший Арабскую Республику.

По его мнению, в Дамаске все указывает на то, что президент Башар Асад прочно удерживает свои позиции. В Вашингтоне попытались сделать ставку на сирийскую оппозицию, однако не учли большого числа сторонников действующей власти, которые видели пример Ирака и не желают повторения подобного у себя дома. Умеренные повстанцы всегда казались «мифическим единорогом», которого Запад желал материализовать. Они были жизненно важны для того, чтобы дать оппозиции международную легитимность, но никогда не казались серьезными соперниками за власть. В настоящее время их место заняли исламистские экстремисты и курды.

Еще одним провалом США стала неспособность повстанцев победить сирийскую армию — преданные властям военные сражались жестоко, поскольку в случае поражения их могла ожидать незавидная участь. Плакаты, изображающие мертвых солдат, украшают знаки и здания. Не скрывая своих потерь, власти используют их для сплочения людей.

Бэндоу отметил, что в Сирии установился светский авторитаризм, но не религиозный тоталитаризм, в котором «большинство американцев чувствовали бы себя комфортно».

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