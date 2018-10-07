Коалицию во главе с США заметили за вывозом террористов ИГ

Международная коалиция во главе с США эвакуировала из сирийского города Дейр-эз-Зора боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что принадлежащие коалиции вертолеты вывезли джихадистов разных национальностей из района деревни Аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

В сентябре военно-дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в августе ВВС США вывезли из района Дейр-эз-Зора на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ. По словам собеседника агентства, эта эвакуация была не первой подобной операцией. В штабе международной коалиции данную информацию опровергли.

6 сентября начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что сирийские войска нанесли «сокрушительное поражение» отрядам ИГ в центре и на востоке страны. Он уточнил, что боевики выбиты из 59 населенных пунктов. Одной из самых крупных побед правительственной армии он назвал битву у города Дейр-эз-Зор.

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