Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ вертолетами

В штабе коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) опровергли сообщения об эвакуации американскими вертолетами более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зор. Об этом пишет РИА Новости.

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«Эта информация ложная», — заявил представитель коалиции.

Ранее в четверг военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора вывезли на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных им боевиков ИГ. Собеседник агентства добавил, что августовская эвакуация была не первой подобной операцией.

6 сентября начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что сирийские войска нанесли «сокрушительное поражение» отрядам ИГ в центре и на востоке страны. Он уточнил, что боевики выбиты из 59 населенных пунктов. Одной из самых крупных побед правительственной армии он назвал битву у города Дейр-эз-Зор.