В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ

Сирийские войска нанесли «сокрушительное поражение» террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в центре и на востоке страны. Об этом в среду, 6 сентября, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

Он уточнил, что боевики выбиты из 59 населенных пунктов. Одной из самых крупных побед правительственной армии он назвал битву у города Дейр-эз-Зор. «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет», — отметил Рудской.

Как уточнил генерал-полковник, наступление на город развивается с юга, вдоль реки Евфрат.

Также Рудской рассказал, что сирийский войска разделили и приступили к ликвидации группировок боевиков в районе города Акербат. «Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Благодаря созданию трех колец окружения группировка террористов в этом районе была расчленена, и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям», — пояснил он.

Военнослужащий добавил, что успехи под Акербатом позволили перекрыть оставшиеся пути для перегруппировки бандгрупп.

Накануне, 5 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Днем ранее в ведомстве сообщили, что сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.