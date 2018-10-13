Коалицию США обвинили в применении белого фосфора в Сирии

Международная коалиция во главе с США применила запрещенный белый фосфор во время авиаудара по сирийскому городу Хаджину. Об этом со ссылкой на местные источники сообщило агентство SANA.

По его информации, активисты выложили в социальные сети фотографии атаки с использованием белого фосфора, запрещенного международными конвенциями. Авиация коалиции нанесла удар по территории провинции Дейр-эз-Зор. О погибших и раненых не сообщалось.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что, если информация подтвердится, к делу стоит привлечь Совет Безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Это касается угрозы обеспечения стабильности, безопасности в целом в мировом пространстве», — добавил парламентарий.

Позднее РИА Новости со ссылкой на местное телевидение сообщило, что в результате авиаудара коалиции в Дэйр-эз-Зоре погибли и пострадали несколько мирных жителей. Идет ли речь об одной и той же атаке, не сообщается.

Коалицию уже уличали в бомбардировке мирного населения в прошлом году. Тогда в сирийской Ракке погибло 43 человека.

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