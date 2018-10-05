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Курды окопались в Манбидже

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Курдские формирования из Отрядов народной самообороны (YPG) не покинули сирийский город Манбидж, несмотря на согласованный США и Турцией план действий. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его информации, курды готовятся к обороне города и вырыли вокруг него рвы. Отмечается, что траншеи видны на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении агентства.

Помимо этого, сообщается, что члены YPG ведут переговоры с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Для этого они маскируются под «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, поддерживаемый США.

Также указывается, что находящиеся в Манбидже курды — это силы, сбежавшие из сирийского Африна, где с начала года Турция проводила операцию «Оливковая ветвь». Именно их и тренирует РПК, прикрываясь ДСС.

Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны.

Летом Генштаб ВС Турции заявлял, что турецкие и американские военные согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

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