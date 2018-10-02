США отправили в Сирию дипломатов

США увеличили число дипломатов на территории Сирии, поскольку террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) практически разгромлена. Об этом заявил во вторник, 2 октября, глава Пентагона Джеймс Мэттис. Его слова приводит Reuters.

Министр указал, что американские дипломаты уже находятся на местах, и в целом их число было удвоено. В то же время точных цифр глава Пентагона не назвал. «Как мы видим уменьшение числа военных операций, так и вы увидите, как дипломатические усилия теперь пускают корни», — добавил Мэттис.

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В сентябре сообщалось, что Демократические силы Сирии» (ДСС) при поддержке США начали наступление на последние организованные позиции «Исламского государства» в городе Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб.

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