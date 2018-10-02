Сирийцы показали шпионские фотографии из Идлиба

Шпион из Сухопутных войск Сирии смог снять происходящее в городе Идлибе, который не контролируется центральным правительством. Об этом сообщает Al Masdar News.

Издание также публикует фотографии, распространенные элитным формированием «Силы тигра», которое специализируется на наступательных операциях.

Фото: Syrian Arab Army 1 /2

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В настоящее время там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

7 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Джихадистам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников.

Как стало известно, после нескольких встреч с представителями турецкой разведки на требования ультиматума согласилась террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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