Террористы в Сирии согласились распуститься

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) согласилась распустить свои формирования в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет во вторник, 2 октября, ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan.

Как рассказали изданию источники в сирийской вооруженной оппозиции, главарь «ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани и полевые командиры согласились на ультиматум Турции. Это произошло после нескольких совещаний с представителями разведки страны.

Теперь группировка должна самораспуститься, ее члены покинут создаваемую в Илдибе демилитаризованную зону. Газета также пишет, что будет распущена и созданная «ан-Нусрой» гражданская администрация, которая управляла занятыми ею районами.

Отмечается, что процесс займет не менее трех месяцев и пройдет в несколько этапов. При этом в ближайшее время будет выведено тяжелое вооружение из буферной зоны на юге Идлиба.

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Группировка — одна из крупнейших на северо-западе Сирии, она контролирует более 60 процентов территории Идлиба. На базе «ан-Нусры» после объединения с рядом других группировок была создана «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

7 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Джихадистам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников. К 10 октября Анкара планирует разоружить все находящиеся на этой территории бандформирования.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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