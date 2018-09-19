Мир
 
Последние новости
В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века
Сотни слонов пришли почтить память погибшего вожака
Медведева ответила критикам
Подруга звезды «Ворошиловского стрелка» исчезла после операции силовиков
В Индии за развод по мусульманским обычаям начнут сажать в тюрьму
Умер один из старейших телеведущих
Стрельба Путина из новой снайперской винтовки попала на видео
Жириновский избежал уголовного дела за избиение украинца
Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой
Академию СБУ украсили графити с бойцом спецназа ФСБ
Новости партнеров

Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции

Перейти в «Мою Ленту»

Две крупнейшие джихадистские группировки, действующие в сирийском Идлибе, не согласятся на условия разоружения, предложенные Турцией. Об этом сообщило ближневосточное издание Al-Masdar News.

Полевые командиры «Джебхат-ан-Нусры» (отделение «Аль-Каиды» в Сирии, запрещена в России) и «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров — прим. «Ленты.ру») отвергли инициативу России и Турции по созданию демилитаризованной зоны. Террористы не будут передавать турецким военным танки, орудия и реактивные системы залпового огня. Они не собираются сдавать позиции в Латакии и Идлибе и распускать свои вооруженные формирования, чтобы, как предлагает Турция, влиться в состав «северной сирийской армии». Кроме того, они отказались отправлять обратно в родные государства иностранных наемников.

Как отмечает издание, «очень вероятно, что Россия будет давить на турецкий режим, чтобы тот либо уничтожил группировки, или позволил Сирийской Арабской Армии (САА) сделать это».

Как отмечает ТАСС, вооруженные формирования умеренной оппозиции, напротив, поддержали договоренности, достигнутые президентами России и Турции.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. К 10 октября Анкара планировала разоружить все находящиеся там бандформирования.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jihadist groups allegedly reject Idlib agreement
Сирия дождалась договоренностей по Идлибу и подготовилась к борьбе с боевиками
Песков рассказал о разногласиях между Москвой и Анкарой по Идлибу
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
15:36Сегодня

В Польше назвали опасность американской военной базы на своей территории

15:21Сегодня

Профессор пошел на членовредительство в знак протеста против Трампа

13:40Сегодня

В Малайзии мусульманин взял во вторые жены несовершеннолетнюю девочку

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
15:21Сегодня

Китайцы разворовали гробницу под руководством секретаря компартии

16:0318 сентября

Ким Чен Ын принял главу Южной Кореи в «потертой» гостинице

12:06Сегодня

США и Польша решили вместе противостоять России

Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
11:43Сегодня

США официально включили Россию в список киберугроз

09:54Сегодня

Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

13:0118 сентября

Сирия дождалась договоренностей по Идлибу и подготовилась к борьбе с боевиками

Россия
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Волнения в селе привели к беспорядкам в Нальчике
Глава СПЧ предложил отправлять россиян в колонии сразу после приговора
В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века
Путин опробовал снайперскую винтовку
Заместительная терапия для наркозависимых нашла поддержку во ФСИН
Зюганов поддержал проведение новых выборов в Приморье
Все материалы
Мир
Асад и Израиль
 
В Польше назвали опасность американской военной базы на своей территории
В Малайзии мусульманин взял во вторые жены несовершеннолетнюю девочку
Китайцы разворовали гробницу под руководством секретаря компартии
США и Польша решили вместе противостоять России
США официально включили Россию в список киберугроз
Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве забили тревогу из-за раздачи венгерских паспортов в Закарпатье
Названы выгодные России сценарии украинских выборов
Пашинян отчитался о готовности Армении к войне
Названо число погибших с начала года мирных жителей в Донбассе
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
Больше, чем игра
Как с помощью геймификации повысить лояльность покупателей
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Россия накормит китайцев лягушками
Нефтегазовые компании купили у Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей
«Тольяттиазот» совместно с РХО имени Менделеева создал портал о химии
Чечне предсказали экономический спад
Все материалы
Силовые структуры
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Подруга звезды «Ворошиловского стрелка» исчезла после операции силовиков
Тюремщики попросили 16 миллиардов на видеонаблюдение в колониях
Заключенные применили насилие к сотрудникам колоний 61 раз за полгода
Бросивший учебу студент заинтересовался самоубийствами и попал под следствие
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
На МКС появятся специалисты по дыркам
Найдены следы космического катаклизма
Sony возродит первую PlayStation
Опровергнуто популярное представление о звездах
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Я упала ниже плинтуса»
Шарапова досрочно завершила сезон. Что дальше?
13 стран выступили против восстановления российского спорта
Медведева ответила критикам
В «Спартаке» начался бунт
Непобежденный Джошуа научится хранить молодость у Роналду
Родченков назвал восстановление российского спорта катастрофой
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Все материалы
Культура
«Власти не хотят нас понять»
Настоящая жизнь молодых россиян глазами одного из лучших фотографов мира
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
Подружившегося с 14-летней актрисой рэпера Дрейка обвинили в педофилии
Умер звезда «Лоуренса Аравийского» Гамиль Ратиб
Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» пародией на клип Канье Уэста
Звезда «Мстителей» показала знания русского мата в эфире телешоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Ксения Собчак станет матерью во второй раз
В работе «Яндекс.Почты» вновь произошел сбой
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Угрозу глобального сбоя интернета подтвердили
Девушки рассказали о самых диких мужских попытках завоевать их внимание
Все материалы
Ценности
Рай в лаваше
Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Назван запретивший жителям носить шубы город
Карл Лагерфельд прислал Тимати необычную игрушку
Меган Маркл навязали новый запрет
Канье Уэст заговорил по-русски
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Названы самые красивые места России
Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете
Авиакомпания найдет способ усыпить пассажиров в полете
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Все материалы
Из жизни
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
Запертый в машине медведь выбил окно и ушел
Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»
Порномодель решила продать старую грудь ради новой
Все материалы
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
Что связывает МАЗ и Lamborghini?
Легендарные фонари, которые ставились на все, от тракторов до суперкаров
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
BMW Z4 третьего поколения: новые подробности
Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
Самый доступный Mercedes-AMG: полный привод и виртуальный гоночный помощник
Все материалы
Дом
Золотой перегон
Жилье в Москве опять подорожает. Виновато новое метро
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Россияне за восемь месяцев взяли почти миллион ипотечных кредитов
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Спекулянты вернулись на московский рынок жилья
Все материалы