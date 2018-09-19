Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции

Две крупнейшие джихадистские группировки, действующие в сирийском Идлибе, не согласятся на условия разоружения, предложенные Турцией. Об этом сообщило ближневосточное издание Al-Masdar News.

Полевые командиры «Джебхат-ан-Нусры» (отделение «Аль-Каиды» в Сирии, запрещена в России) и «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров — прим. «Ленты.ру») отвергли инициативу России и Турции по созданию демилитаризованной зоны. Террористы не будут передавать турецким военным танки, орудия и реактивные системы залпового огня. Они не собираются сдавать позиции в Латакии и Идлибе и распускать свои вооруженные формирования, чтобы, как предлагает Турция, влиться в состав «северной сирийской армии». Кроме того, они отказались отправлять обратно в родные государства иностранных наемников.

Как отмечает издание, «очень вероятно, что Россия будет давить на турецкий режим, чтобы тот либо уничтожил группировки, или позволил Сирийской Арабской Армии (САА) сделать это».

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Как отмечает ТАСС, вооруженные формирования умеренной оппозиции, напротив, поддержали договоренности, достигнутые президентами России и Турции.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. К 10 октября Анкара планировала разоружить все находящиеся там бандформирования.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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