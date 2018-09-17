Песков рассказал о разногласиях между Москвой и Анкарой по Идлибу

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Дмитрий Песков

Ситуация в сирийском Идлибе остается сложной, между Россией и Турцией сохраняются различия в подходах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 17 сентября.

«Определенные различия в подходах, разные нюансировки, поэтому это требует очень серьезного разговора на высшем уровне», — сказал Песков.

13 сентября правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Российские военные в маневрах не участвовали.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что незаконные вооруженные формирования в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия. Ранее об опасной обстановке в регионе заявлял Дмитрий Песков.

В тот же день, по данным Минобороны России, в сирийском городе Идлиб в одноименной провинции лидеры нескольких незаконных вооруженных формирований и террористических группировок согласовали сценарии съемок постановочных атак с применением химического оружия в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта, 2011 года.

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