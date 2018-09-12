Россия живописала планы боевиков отравить детей-сирот в Сирии

В сирийской провинции Идлиб сняли постановочные сцены с места «применения» химического оружия против мирных жителей. Как утверждает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, передает ТАСС, в качестве доказательств боевики намерены насмерть отравить детей.

Как указали в Минобороны, «по неопровержимой информации 11 сентября в населенном пункте Джиср-эш-Шугур (...) были отсняты девять постановочных сцен». На всех видео помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывают члены «Белых касок» — действующей в Сирии неправительственной организации.

Сообщается, что из девяти сюжетов только «два были одобрены для передачи после команды в Организацию Объединенных Наций и Организацию по запрещению химоружия». Остальные материалы из-за плохого качества предложили распространять в соцсетях. Решение принималось на совещании представителей «Белых касок» и боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»), заявили в центре.

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По его данным, террористы для полной инсценировки намерены насмерть отравить реальных людей. Указывается, что для этого они уже отобрали 22 ребенка с родителями из провинции Алеппо. «Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы "Икаб", подконтрольной террористической группировке "Джабхат ан-Нусра"», — сообщили в центре. Подготовку провокаций заметили в населенных пунктах Кфар-Зайта, Кфар-Нбуда и Калаат-эль-Мудик.

11 сентября в Минобороны сообщали, что на место съемок прибыли группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного канала. Указывалось, что по сценарию видео, сирийское правительство «применит бочковые авиабомбы», и для натуральности на место привезли емкости с отравляющим веществом на основе хлора.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.

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