Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии

В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает во вторник, 11 сентября, ТАСС.

Как рассказали в организации, данные поступили от жителей провинции. По их утверждению, «съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией химоружия против мирного населения» проходят в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур. Туда «с утра прибыли группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала», добавили в центре.

В Минобороны отметили, что по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами». Кроме того, сообщается, что для натуральности и оперативного сбора проб грунта на место привезли емкости с отравляющим веществом на основе хлора. Их доставили из Хербет-эль-Джауз, сказали в центре.

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В начале сентября президент России Владимир Путин объявил, что незаконные вооруженные формирования готовят в Сирии провокации, в том числе с применением химического оружия.

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Ранее выложенные им в сеть ролики о химатаках в Сирии уже называли сомнительными и постановочными.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.

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