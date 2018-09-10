В МИД рассказали о производстве террористами химоружия в Сирии

Боевики в Сирии имеют возможность производить химическое оружие, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

По его словам, террористы захватили технологии, с помощью которых они могут производить химическое оружие. «За годы боевых действий в Сирии, да и в соседнем Ираке поступали сведения о захвате боевиками научно-технической документации по производству химоружия и химпредприятий с соответствующим оборудованием, привлечении к синтезу боевых отравляющих веществ гражданских и военных специалистов-химиков», — сказал Сыромолотов.

Кроме того, он отметил, что материальная и техническая поддержка идет от стран Запада. В то же время «ему не хотелось бы спекулировать на тему возможной причастности физических или юридических лиц из стран Запада к поставкам химикатов сирийских боевиков», пишет агентство.

Замглавы ведомства также рассказал о сокращении российского военного присутствия в Сирии. «Сокращение российского вооруженного присутствия в Сирийской Арабской Республике продолжается и сегодня по мере того, как успешно продвигается ликвидация остатков террористов [организации «Исламское государство» (запрещена в России)] на сирийской земле и укрепляются сирийские вооруженные силы», — добавил Сыромолотов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!