США отвергли обвинения России в использовании запрещенного оружия в Сирии

Министерство обороны США ничего не знает об использовании американскими самолетами F-15 фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон сообщил ТАСС.

«Мы не получали никаких сообщений об этом», — заявил он и добавил, что ни одна из воинских частей США в регионе не оснащена фосфорными снарядами.

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Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко рассказал, что два американских F-15 применили боеприпасы с фосфором в населенном пункте Хаджин, тогда как они запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. По его словам, в провинции вспыхнули сильные пожары.

Сейчас сирийская армия ведет наступление на последний крупный регион в стране, который контролируется боевиками «Исламского государства» — провинцию Идлиб. 4 сентября российские ВКС провели там крупномасштабную бомбардировку.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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