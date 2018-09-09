Россия обвинила США в использовании запрещенного оружия в Сирии

Два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными боеприпасами. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.

При атаке на населенный пункт Хаджин вспыхнули сильные пожары. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Савченко подчеркнул, что применение вооружений с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения.

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О подготовке США к мощному удару по Сирии сообщалось в конце августа. Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Москва предложила Пентагону назвать конкретные цели, по которым намечена атака.

Сейчас сирийская армия ведет наступление на последний крупный регион в стране, который контролируется боевиками «Исламского государства» — провинцию Идлиб. 4 сентября российские ВКС провели там крупномасштабную бомбардировку.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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