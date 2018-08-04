Стало известно о тайном предложении России США по Сирии

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отправил тайное письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду с перечислением мер по стабилизации ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Герасимов призвал Вашингтон помочь в восстановлении тех районов, которые уже контролируются правительством Башара Асада. Кроме того, Москва хочет помощи в возвращении сирийских беженцев в родные места.

В послании указывается, что сирийским властям не хватает ресурсов для нормализации жизни и восстановления инфраструктуры.

Агентство отмечает, что в Вашингтоне встретили предложения Герасимова «очень холодно». Там считают, что поддерживать Москву стоит только в случае политического решения сирийского кризиса, которое подразумевает под собой проведение независимых выборов под контролем ООН.

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Письмо Герасимова было отправлено 19 июля, через несколько дней после встречи президентов России и США в Хельсинки. В числе прочего Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали послевоенное обустройство Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы.

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