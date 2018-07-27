Российский генерал рассказал о спасении Сирии добровольцами, «Хезболлой» и КСИР

Основа сухопутной группировки сил, воюющих на стороне правительства Сирии, была составлена в 2015 году из наиболее боеспособных подразделений народного ополчения, проиранских отрядов и бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в статье для «Военно-промышленного курьера» написал генерал-полковник Александр Дворников, с сентября 2015-го по июль 2016 года командовавший российской военной группировкой в Сирии. На материал военачальника, посвященный изменениям в ведении войн традиционного типа, обратил внимание блог bmpd.

«К лету 2015 года Вооруженные силы Сирии полностью исчерпали себя, личный состав был деморализован, офицерский корпус деградировал, а руководство ВС показывало крайне низкую эффективность в управлении войсками», — отметил Дворников.

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В этой ситуации, по его словам, российские военные были вынуждены сделать упор на все силы, которые были способны воевать. «Отряды бригадного генерала Сухела, "Соколы пустыни", КСИР, боевые отряды "Хезболлы", "Фатимиды", отряды шейха Турки и Ибрагима, шейха Сулеймана, а в дальнейшем и бригады 5-го ДШК [добровольческий штурмовой корпус], сформированные из добровольцев», — перечисляет генерал.

Он подчеркнул, что все эти формирования были объединены под управление командующего группировкой войск от Вооруженных сил России и действовали по единому замыслу.

С самого начала общее планирование осуществлялось российским Генштабом, детальное — командующим группировкой, однако с началом первых операций потребовались серьезные корректировки, пишет Дворников. «Ввиду низкой эффективности Генерального штаба ВС Сирии вся работа по подготовке операций легла на наших офицеров», — рассказал он, добавив, что непосредственное управление группировками осуществлялось с командного пункта в Хмеймиме (там расположена российская авиабаза), где были размещены представители всех формирований.

Также Дворников отметил роль ВКС, ВМФ и Сил специальных операций России в ведении боевых действий на начальном этапе кампании.

Антитеррористическая операция России в Сирии официально началась в сентябре 2015 года и все еще продолжается, несмотря на приказы российского руководства о сокращении группировки войск в этой стране. Потери среди военнослужащих за время кампании составили 97 человек, 39 из них погибли в результате крушения транспортного самолета. Также было потеряно 18 единиц техники.

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