Сирия объяснила цели 40-летнего присутствия российских войск

Президент Сирии Башар Асад заявил о целях присутствия российских войск на территории страны. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

По словам Асада, долгосрочное военное присутствие России необходимо не только для борьбы с терроризмом, но и для сохранения баланса на Ближнем Востоке.

«Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, — то тогда зачем заключать договор более чем на 40 лет? [имеется в виду договор о статусе базы в Хмеймиме — прим. «Ленты.ру»]», — заметил сирийский президент.

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Асад пояснил, что у России есть обязательства перед всем миром, в том числе «политическое и военное присутствие в различных регионах». Российская армия продолжит дислоцироваться на территории Сирии, пока в мире не изменится политическое равновесие.

23 июля сообщалось о начале масштабных бомбардировок позиций боевиков. По словам офицера сирийской армии, от бомбардировок пострадала расположенная рядом деревня, погибли местные жители, однако официального подтверждения этой информации нет.

База Хмеймим была создана в 2015 году для поддержки правительственных войск в борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». В 2016 году Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Сирией о бессрочном размещении войск РФ в районе Хмеймим.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. В 2015 году российские воздушно-космические силы начали принимать участие в военной кампании в Сирии. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер.

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