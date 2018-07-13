Иран назвал условия ухода из Сирии

Иран уйдет из Сирии и Ирака только в том случае, если правительства стран сами об этом попросят, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. Его слова передает Reuters в пятницу, 13 июля.

«Присутствие Ирана и России в Сирии останется неизменным, чтобы защитить эту страну от террористов и американской агрессии», — сказал советник верховного лидера Али Акбар Велаяти во время визита в Москву. «Мы уйдем сразу же, если Багдад и Дамаск нас об этом попросят, а не из-за давления Израиля и США», — подчеркнул он.

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12 июля Али Акбар Велаяти встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Москву он прибыл за день до этого. Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили вопросы российско-иранского взаимодействия, а также ситуацию в регионе, включая Сирию.

В начале июля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии, как того требуют США. Он отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.

Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования. В октябре 2017 года сообщалось, что после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), одной из важнейших задач Вашингтона является недопущение возвращения восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана.

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