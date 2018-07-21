Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков

Российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля. Об этом сообщает агентство SANA.

Цель удара — обезопасить базу от нападений боевиков, а также очистить от джихадистских группировок районы на севере Латакии и на границе с Турцией.

Решение о проведении операции последовало за атакой Хмеймима неизвестными летательными аппаратами 16 июля. Как пишет агентство, группировки джихадистов также нападают на российских военнослужащих с помощью беспилотников в провинциях Хомс и Идлиб.

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1 июля сообщалось, что в сирийской Латакии были уничтожены неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу Хмеймим. Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. В конце апреля военные отразили нападение дронов с гранатами.

С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии. С осени того же года российские силы наносят удары по боевикам по просьбе Дамаска.

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