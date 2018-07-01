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Отражена атака на российскую авиабазу в Сирии

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В сирийской Латакии уничтожили неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ее представитель, передает РИА Новости.

Беспилотники пытались подлететь к базе 30 июня c наступлением темного времени суток. «Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности», — говорится в сообщении. Отмечается, что все цели были уничтожены зенитными огневыми средствами.

В результате пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза работает в обычном режиме.

До этого российские системы противовоздушной обороны уже не раз уничтожали беспилотники, которые намеревались атаковать авиабазу Хмеймим. В конце апреля сообщалось, что военные отразили нападение дронов с гранатами.

Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.

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