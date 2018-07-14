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Российские ракеты назвали худшим кошмаром для НАТО

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Американский журнал National Interest заявил, что российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать «худшим кошмаром наяву» для НАТО. По словам автора статьи Чарли Гао, Москва обладает существенным преимуществом в этом виде вооружения.

«Россия, кажется, оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как почти каждый снаряд в российской армии имеет варианты с ними», — отметил специалист.

Он поясняет, что такие ракеты могут поразить небольшую цель на дальности более 5 километров, что позволяет применять их не только против танков, но и, к примеру, против пехоты.

Издание добавляет, что самый распространенный способ использования противотанковых ракет — с вертолета. В Сирии, указывает автор материала, Россия применила Ка-50, оснащенный такими снарядами.

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