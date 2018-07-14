Российские ракеты назвали худшим кошмаром для НАТО

Американский журнал National Interest заявил, что российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать «худшим кошмаром наяву» для НАТО. По словам автора статьи Чарли Гао, Москва обладает существенным преимуществом в этом виде вооружения.

«Россия, кажется, оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как почти каждый снаряд в российской армии имеет варианты с ними», — отметил специалист.

Он поясняет, что такие ракеты могут поразить небольшую цель на дальности более 5 километров, что позволяет применять их не только против танков, но и, к примеру, против пехоты.

Издание добавляет, что самый распространенный способ использования противотанковых ракет — с вертолета. В Сирии, указывает автор материала, Россия применила Ка-50, оснащенный такими снарядами.

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