Украинский генерал пожаловался на плачевное состояние ПВО

Украинская система противовоздушной обороны находится в плачевном состоянии, заявил генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец. По его словам, в стране не производится ни один зенитно-ракетный комплекс. Об этом офицер написал в своем блоге на портале «Обозреватель».

«Все производство, вся научная база остались в Российской Федерации. Поэтому над этим вопросом следует задуматься», — пояснил он.

Уманец подчеркнул, что власти не торопятся ремонтировать те комплексы, что есть на вооружении. Он также добавил, что существуют проблемы с порохом и ракетами.

«Что касается ракет, то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз», — напомнил генерал-лейтенант запаса.

В то же время он отметил, что за последние несколько лет украинские предприятия все же почти с нуля восстановили четверть парка ЗРК «Бук-М1», поэтому можно начать создавать и ракеты к ним.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!