Украина останется без водки

Из-за ареста счетов «Укрспирта», единственного производителя спирта на Украине, в стране может остановиться производство водки. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

В «Укрспирте» заявили, что будут вынуждены прекратить отгрузки спирта производителям водки. «У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа», — сказал исполняющий обязанности главы компании Юрий Лучечко.

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Дело, в связи с которым были арестованы счета «Укрспирта», тянется с 2016 года — Государственная фискальная служба Украины требует от предприятия уплаты 205 миллионов гривен (более 484 миллионов рублей). Производитель спирта с суммой не согласен.

В апреле агентство БЕЛТА сообщило, что Минский завод виноградных вин начал поставлять водку на Украину. В настоящее время самая дешевая бутылка водки на Украине стоит около 80 гривен (190 рублей).

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