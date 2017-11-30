Украинцы подсчитали потери от разрыва с Россией

Украина потеряла около 15 миллиардов долларов из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил глава Минэкономики Украины Степан Кубив, сообщает РИА Новости.

В связи с запретом транзита через территорию России украинских товаров Верховная Рада Украины приняла 140 законодательных актов, уточнил он. «В 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке и, как результат, потеря [Украиной] 20 процентов экономики, семь процентов территории»,— сказал Кубив.

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За последние 27 лет в стране продолжалась деиндустриализация, потерян научный потенциал, произошел значительный отток профессиональных кадров, а производственное оборудование устарело, подчеркнул министр.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономика страны потеряла из-за «агрессии» России 16 процентов ВВП. По данным Нацбанка страны, общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38 процентов ВВП Украины.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

Также с января прошлого года действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Необходимость ограничительных мер объяснялась тем, что страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.

В ответ Украина также ввела эмбарго в отношении России: был запрещен ввоз мяса, рыбы, некоторых кондитерских изделий, шоколада, детского питания, а также сигарет с фильтром, пива и водки.