Россияне закупились водкой

Розничные продажи водки в России по итогам января 2018 года выросли на 7,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составили 5,64 миллиона декалитров. Таковы данные Национального союза защиты прав потребителей, которые приводит ТАСС.

Покупки вина в январе 2018 года выросли на 7,5 процента и составили 3,58 миллиона декалитров. Продажи винных напитков без этилового спирта снизились на 7,8 процента и достигли 2,13 миллиона декалитров. Игристых вин и шампанского в январе 2018 года было продано на 1,6 процента больше, чем годом ранее, в общей сложности их продали 1,46 миллиона декалитров.

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Продажи винных напитков, изготавливаемых с добавлением этилого спирта, упали на 11,4 процента и составили 0,16 миллиона декалитров.

Сильнее всего выросли продажи фруктовых вин — на 271 процент, до 1,1 миллиона декалитров. Розничные продажи коньяка в январе 2018 года составили 0,84 миллиона декалитров, они продемонстрировали рост на 13,8 процента.

Продажи ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25 процентов от объема готовой продукции составили 0,46 миллиона декалитров (рост на 15,6 процента), слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 9 процентов — 0,32 миллиона декалитров (рост на 12,6 процента). Продажи ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25 процентов достигли 0,22 миллиона декалитров (рост на 11,1 процента).

Национальный союз защиты прав потребителей в своих подсчетах опирается на данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя. Статистику продаж пива и пивных напитков союз не приводит, так как розничные продавцы этих напитков до конца не подключились к системе, а собранные данные не отражают релевантной картины рынка.

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