Правительство определилось с минимальной ценой на водку

Правительство не планирует повышать минимальную розничную цену на водку в нынешнем году. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль.
«Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи», — сказал он.
По словам Хлопонина, сейчас озвучиваются предложения привязать минимальную цену на водку к инфляции, чтобы компенсировать потери для производителей. Также предлагается при формировании цены опираться на уровень жизни населения. «Мы отрабатываем разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и многое другое», — отметил вице-премьер.
Он рассказал о планах правительства по регулированию алкогольного рынка в 2018 году. «Дальше будем вышибать с рынка нелегальных производителей. Мы пока что говорим только о крепком алкоголе, в основном о водке. А у нас с вами еще есть колоссальный рынок пива, вина. Там тоже хватает не пойми чего и не пойми кого», — отметил Хлопонин.
По данным Национального союза защиты прав потребителей, объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров.
Предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку произошло в апреле 2017 года. Тогда правительство приняло решение повысить ее стоимость со 190 до нынешних 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 литра коньяка сейчас составляет 371 рубль.