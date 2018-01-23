Продажи водки в России подскочили после «обвала» накануне

Продажи водки в России по итогам 2017 года все же выросли. Подобные данные приводит Росалкогольрегулирование (РАР), сообщает «Интерфакс».

Надзорное ведомство утверждает, что розничные продажи водки в 2017 году выросли на 2,4 процента: с 70,5 до 72,2 миллиона декалитров. При этом в РАР настаивают, что в связи с повсеместным переходом торговых точек на Единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкоголя (ЕГАИС) считать данные по итогам 2017 года следует исключительно по декларациям.

Материалы по теме Залетная чайка Казахи два года рисовали новые деньги. Теперь их засудят за кражу птиц

Оценивать объемы продаж по рынку год к году, по мнению РАР, будет корректно исключительно с 2019 года, когда рынок отработает по правилам новой системы.

По данным поданных в ведомство деклараций, продажи алкоголя крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 миллиона декалитров, что на 9,5 процента больше, чем в 2016-м (5,1 миллиона декалитров). Продажи коньяка в 2017 году составили 10,4 миллиона декалитров против 9,7 миллиона декалитров в 2016 году, рост составил 7,2 процента.

Сильнее всего выросли продажи плодовых вин — рост составил 81 процент, а объемы достигли 11,3 миллиона декалитров против 6,2 миллиона в 2016 году. Всего винной продукции в 2017 году было реализовано на 107,5 миллиона декалитров.

В понедельник, 22 января, Национальный союз защиты прав потребителей сообщил о резком падении розничной продажи алкоголя, в частности водки, в России. По оценкам союза, в 2017 году продажи рухнули на 16,6 процента.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!