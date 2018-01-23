Продажи водки в России подскочили после «обвала» накануне

Продажи водки в России по итогам 2017 года все же выросли. Подобные данные приводит Росалкогольрегулирование (РАР), сообщает «Интерфакс».
Надзорное ведомство утверждает, что розничные продажи водки в 2017 году выросли на 2,4 процента: с 70,5 до 72,2 миллиона декалитров. При этом в РАР настаивают, что в связи с повсеместным переходом торговых точек на Единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкоголя (ЕГАИС) считать данные по итогам 2017 года следует исключительно по декларациям.
Оценивать объемы продаж по рынку год к году, по мнению РАР, будет корректно исключительно с 2019 года, когда рынок отработает по правилам новой системы.
По данным поданных в ведомство деклараций, продажи алкоголя крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 миллиона декалитров, что на 9,5 процента больше, чем в 2016-м (5,1 миллиона декалитров). Продажи коньяка в 2017 году составили 10,4 миллиона декалитров против 9,7 миллиона декалитров в 2016 году, рост составил 7,2 процента.
Сильнее всего выросли продажи плодовых вин — рост составил 81 процент, а объемы достигли 11,3 миллиона декалитров против 6,2 миллиона в 2016 году. Всего винной продукции в 2017 году было реализовано на 107,5 миллиона декалитров.
В понедельник, 22 января, Национальный союз защиты прав потребителей сообщил о резком падении розничной продажи алкоголя, в частности водки, в России. По оценкам союза, в 2017 году продажи рухнули на 16,6 процента.