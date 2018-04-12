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Украинцев напоят белорусской водкой

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Минский завод виноградных вин начал поставлять свою продукцию на Украину. В частности, речь идет о водке среднего ценового сегмента, передает БЕЛТА.

На сегодняшний день самая дешевая бутылка водки на Украине стоит около 80 гривен (190 рублей). Представители завода рассказали, что первая поставка на украинский рынок состоялась на этой неделе.

«В дальнейшем планируем расширять ассортимент поставляемой на этот рынок продукции, в том числе и по поставкам водки премиум-сегмента» — сообщили на заводе.

Там также отметили, что, помимо водки, готовы предложить украинским потребителям линейку бальзамов и «хороших ликеров». В целом география поставок белорусского предприятия насчитывает 24 страны.

Ранее в феврале сообщалось, что в розничные продажи водки в России по итогам января 2018 года выросли на 7,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

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