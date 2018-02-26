В России предложили уничтожать паленое спиртное на месте

В правительстве предложили уничтожать нелегальный алкоголь непосредственно после его обнаружения, без решения суда. Об этом в понедельник, 26 февраля, пишут «Известия».

В настоящее время спиртное, изъятое Росалкогольрегулированием, МВД и ФСБ, уничтожают по решению суда, до этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах. В октябре 2017 года объем конфискованного спиртного составил 40 миллионов литров, это эквивалентно полугодовым продажам водки в России.

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Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину и заинтересованным ведомствам представить предложения о ликвидации изъятой или конфискованной спиртосодержащей продукции по решению уполномоченного органа.

По словам Натальи Платоновой, пресс-секретаря вице-премьера, решения суда по нелегальной продукции приходится ждать полтора-два года. «Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 гектаров. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 миллиона рублей в месяц, то теперь — 40 миллионов рублей», — сказала она.

В Минфине инициативу о внесудебном уничтожении нелегального спиртного еще не рассматривали.

В начале февраля Хлопонин заявлял, что правительство не планирует повышать минимальную розничную цену на водку в нынешнем году.

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