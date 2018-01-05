Милонов предложил обязать магазины прятать алкоголь

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить торговлю алкоголем по аналогии с табачной продукцией. С соответствующим письмом он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА Новости.

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«Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь», — отмечает политик. Он предлагает убрать алкоголь с прилавков магазинов, переместив продукцию в специальные огороженные пространства.

Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя, — отмечает Милонов, добавляя, что данная мера не повлечет бюджетных расходов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».

6 декабря депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить запрет на ночную продажу игристых вин и шампанского в Новый год и Рождество. По его мнению, это поможет снизить число отравлений нелегальной и низкокачественной алкогольной продукцией в праздничные дни, а также увеличить поступления налогов в бюджет.

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