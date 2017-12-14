Милонов расстроился из-за дорогих осьминогов и креветок в магазинах

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на отсутствие возле здания нижней палаты российского парламента «нормальных продуктовых магазинов». Слова политика приводит Ruposters.

«Магазины для фильдеперсовых расфуфыренных каких-то толстосумов. Вот у нас заседание опять до 20:00. Реально не купить ничего», — заявил Милонов.

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«Ни осьминогов, ни креветок по низкой цене нет. Народных креветок не найти! В Москве морепродуктов меньше чем за 300 рублей за килограмм купить нельзя», — добавил он. По словам депутата, его спасает магазин халяльных продуктов с относительно невысокими ценами.

Милонов отметил также, что ему довольно сложно соблюдать пост.

Парламентарий опроверг информацию о дегустации черной икры депутатами. «Фигня на постном масле. Может, кто-то делает рекламу на нас, несчастных депутатах», — заключил Милонов.

В декабре 2016 года Милонов раскритиковал сосиски и горчицу, которые подают в буфете Госдумы. По его мнению, приправу «покупают где-то на стороне — бодяжную, невкусную».

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