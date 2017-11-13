В Госдуме открылся супермаркет с алкоголем и колготками

В здании Госдумы после ремонта помещения прежней кулинарии открылся супермаркет «Магазин-Кулинария». Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

В ассортименте представлены алкоголь (вино, шампанское, водка, коньяки, настойки), конфеты и шоколад, овощи и фрукты, молочная продукция, а также колбасы и сыры исключительно российского происхождения.

В магазине также можно приобрести и колготки с капроновыми носками, уточняет агентство.

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Супермаркет принадлежит «Комбинату питания №4», который находится под Управлением делами президента РФ.

В сентябре 2016 года на пятом этаже Госдумы рядом с буфетом появился автомат с питанием для космонавтов. Депутатам, сотрудникам и гостям предлагалось попробовать борщ, мясо куриное с черносливом и творог со смородиновым пюре. Цена каждого тюбика составляла 300 рублей.

При этом парламентарии периодически жалуются на качество продуктов, представленных в думском буфете. В частности, депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов критиковал соски и горчицу и выражал уверенность, что приправу «покупают где-то на стороне — бодяжную, невкусную».