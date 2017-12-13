Депутатам устроили дегустацию черной икры в здании Госдумы

В здании Госдумы устроили бесплатную дегустацию черной икры, передает Telegram-канал «Сливной бачок» в среду, 13 декабря. К сообщению приложена фотография.

Акция проходит в супермаркете, открывшемся недавно в переходе между двумя зданиями нижней палаты парламента на Охотном Ряду.

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Приобрести банку деликатеса весом 50 граммов депутатам предлагают по цене в 1860 рублей. 300-граммовая банка здесь стоит 27,5 тысяч рублей.

«Говорят, икрой и правда кормили, в местном небольшом магазинчике», — подтвердил источник «Ленты.ру».

Супермаркет появился в здании Госдумы в середине ноября на месте кулинарии.

Такой формат торговли здесь ввели впервые, после того как работники аппаратов нижней палаты парламента стали выражать недовольство, что поблизости нельзя купить самого необходимого, сообщает «Интерфакс»

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