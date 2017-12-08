Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, возглавляемая Натальей Поклонской, нашла конфликт интересов в деятельности самого богатого депутата парламента Андрея Палкина, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что заседание проходило по представлению Генпрокуратуры. Правоохранительные органы заинтересовались обращением Палкина в ведомство с просьбой проверить представителей администрации и налоговой инспекции Архангельской области. Речь шла о возможном лоббировании интересов аффилированных и ранее принадлежащих парламентарию предприятий.

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Какая санкция будет применена, не уточняется. При этом депутаты отклонили предложение главы комиссии проверить возможное участие Палкина в деятельности по управлению коммерческими структурами.

Поклонская также отметила, что из-за неуплаты налогов долг Палкина перед ФНС превысил 147 миллионов рублей. Она посетовала, что обычные служащие в случае выявления конфликта интересов могут быть уволены в связи с утратой доверия, чего нельзя сделать в отношении депутата.

В конце ноября самый богатый депутат попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность запроса о его доходах и назвал запрос архангельской прокуратуры «телегой».

В 2016 году Палкин задекларировал доход 679,37 миллионов рублей, оказавшись самым богатым депутатом Госдумы. Ему принадлежат две квартиры, жилой дом, несколько земельных участков, а также склад, здание глинозапасника и трансформаторная станция. Для сравнения, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин за прошлый год заработал 62 миллиона рублей.