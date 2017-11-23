Богатейший депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на Генпрокуратуру

Самый богатый депутат Госдумы, единоросс Андрей Палкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность запроса Генпрокуратуры о его доходах. Об этом Палкин сообщил «Интерфаксу».

Как сказал депутат, в запросе на имя главы ведомства он указывает на допущенные, по его мнению, ошибки. Палкин полагает, что, если ошибки действительно будут обнаружены, Генпрокуратура отзовет свой запрос из Госдумы.

Надзорное ведомство попросило нижнюю палату парламента проверить, соблюдает ли Палкин антикоррупционное законодательство. Депутата заподозрили в использовании служебного положения в личных целях.

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Как передавала «Русская служба Би-би-си», в Генпрокуратуру по поводу Палкина и возможного конфликта интересов обратилась прокуратура Архангельской области (депутат избрался от этого региона).

Ведомство Чайки отправило материалы в администрацию президента, затем документы направили в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах.

Палкин ранее говорил «Интерфаксу», что прокуратура Архангельской области «накатала "телегу" на меня в том плане, что "может быть конфликт интересов" в лоббировании интересов аффилированных и ранее мне принадлежащих предприятий и прочих определенных структур». Агентство добавляет, что заседание думской комиссии по вопросу Палкина неоднократно переносили.

В 2016 году Палкин задекларировал доход 678,47 миллиона рублей, оказавшись самым богатым депутатом Госдумы. Ему принадлежат две квартиры, жилой дом, несколько земельных участков, а также склад, здание глинозапасника и трансформаторная станция. Для сравнения, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин за прошлый год заработал 62 миллиона рублей.