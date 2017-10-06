Россия
 

Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России

Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно. Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины — после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства», — подчеркнул Милонов.

Член нижней палаты парламента выразил уверенность, что не может быть ни одной медицинской причины для проведения операции по смене пола во взрослом возрасте и что в подавляющем большинстве случаев желающие сменить свой пол нуждаются в психической или психологической помощи.

«Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать?» — заявил Милонов.

Депутат отметил, что в разработке законопроекта опирался на мнение «врачебного сообщества». Документ внесут на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания, добавили в пресс-службе.

Заявление парламентария появилось после того, как стало известно, что Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола.

Ранее Милонов предложил расстреливать наркоманов и рэп-исполнителей, чтобы спасти русскую культуру. В начале года бывший коллега депутата по петербургскому Законодательному собранию Алексей Ковалев попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отправить Милонова на психолого-психиатрическую экспертизу и привлечь к ответственности за разжигание национальной ненависти и вражды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола
Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к «письке дьявола»
Милонов призвал к массовым казням рэперов
Милонова потребовали проверить у психиатра
Последние новости
В США объяснили отсталость российского оружия
Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России
Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий с Донбасса в Киев
Число российских банков резко уменьшится
Шведская певица предалась утехам с плюшевой куклой
Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
Другие материалы рубрики
Россия00:07Сегодня
Вадим Потомский

Бог не фраер. Он увидел

Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
07:25Сегодня

Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 19 человек

13:24Сегодня

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

12:57Сегодня

Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
12:21Сегодня

Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола

06:11Сегодня

В РЖД назвали причину унесшей жизни 16 человек аварии под Владимиром

12:47Сегодня

За полтора часа в Москве и области поступило 76 сообщений об угрозе взрыва

Россия00:03 5 октября

«Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии»

Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории
12:41Сегодня

Сошедший с рельсов товарный состав парализовал движение поездов под Тулой

11:14Сегодня

Медведь напал на человека в центре сибирского города

10:41 5 октября

Казанский грузчик разгадал алгоритм атак телефонных террористов на города страны

Россия
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
«Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии»
Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории
Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола
За полтора часа в Москве и области поступило 76 сообщений об угрозе взрыва
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Французские врачи обнаружили кокаин в крови четырехмесячного ребенка
В аэропорту Гетеборга задержали немца с грузом взрывчатки
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Все материалы
Бывший СССР
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Появилось видео второй за сутки драки депутатов Рады
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий с Донбасса в Киев
Турчинов нашел пятую колонну в Верховной Раде
Украинский депутат запалил дымовую шашку на заседании Рады
Рада поддержала закон о «реинтеграции» Донбасса и признании России агрессором
В Ташкенте сообщили подробности о ДТП во Владимирской области
Все материалы
Финансы
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Россияне оказались готовы к разговору с «умным холодильником»
Глава «Альфа-Групп» рассказал о хранении денег под ванной
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Россия разрешила саудитам собирать автоматы Калашникова
Qiwi выкупила бренды Рокетбанк и «Точка» у банка «Открытие»
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Все материалы
Бизнес
Без вины виноватые
Подмосковное предприятие третируют проверками
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Концерн BMW задумался о строительстве завода полного цикла в России
Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении
Газета узнала о контракте на поставку Саудовской Аравии систем «Триумф»
Курица из 1970-х годов оказалась полезнее шести современных бройлеров
Все материалы
Силовые структуры
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Возмутим и не дадим
Почему у россиян все меньше шансов купить оружие
СК решил отпустить главного бухгалтера «Седьмой студии» из СИЗО
Москвичу предъявили обвинение в убийстве в ходе поминок на Кунцевском кладбище
Росгвардейцы в Новосибирске при задержании подозреваемых обстреляли свидетеля
Осужденному за госизмену бывшему полковнику добавили срок за попытку побега
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
В США объяснили отсталость российского оружия
Названа польза отказа от секса
Убитого в Турции посла Карлова нашли в игре про Бэтмена
Все материалы
Спорт
Страны, где победил футбольный нацизм
Там ультраправые фанаты кидают зиги и избивают соперников
Вызванный в сборную России немец назвал себя русаком из Сибири
Итальянский футболист рассказал об угрожавшем игрокам ружьем тренере
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Из московского «Торпедо» уйдет ненавистный президент
Овечкин забросил три шайбы за шесть минут в первом матче сезона НХЛ
Аргентинский футболист получил пробоину в голове после столкновения с игроками
Все материалы
Культура
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Шведская певица предалась утехам с плюшевой куклой
Появился первый кадр из продолжения «Фантастических тварей»
Умер заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кокорин
Панин анонсировал открытие отеля для собак словами «Жду вас, сучки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Воронежский школьник 830 раз атаковал администрацию Курской области
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Диана Шурыгина вышла замуж
Толпа Рональдов Макдональдов унизила сотрудников «Бургер Кинга»
Японская журналистка заработалась и умерла
Уничтожена крупнейшая штаб-квартира мемов про Трампа
Все материалы
Ценности
Согрей меня
Россиянок ждет экстремально модная зима
Fendi выпустил уродливые кроссовки-носки за 750 долларов
Nike изменит расцветку Air Force 1
Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Дизайнер дома Balmain занялся сексуальным нижним бельем Victoria's Secret
Россияне и армяне дождались Range Rover Velar
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Назван лучший бар мира
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Все материалы
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Гонки на ведрах
Фотографии с заключительного этапа Moscow Classic Grand Prix
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Tesla Model 3 можно будет забронировать через «Яндекс»
Toyota скрестила фургон с внедорожником
Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы