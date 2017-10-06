Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно. Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины — после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства», — подчеркнул Милонов.

Член нижней палаты парламента выразил уверенность, что не может быть ни одной медицинской причины для проведения операции по смене пола во взрослом возрасте и что в подавляющем большинстве случаев желающие сменить свой пол нуждаются в психической или психологической помощи.

«Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать?» — заявил Милонов.

Депутат отметил, что в разработке законопроекта опирался на мнение «врачебного сообщества». Документ внесут на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания, добавили в пресс-службе.

Заявление парламентария появилось после того, как стало известно, что Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола.

Ранее Милонов предложил расстреливать наркоманов и рэп-исполнителей, чтобы спасти русскую культуру. В начале года бывший коллега депутата по петербургскому Законодательному собранию Алексей Ковалев попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отправить Милонова на психолого-психиатрическую экспертизу и привлечь к ответственности за разжигание национальной ненависти и вражды.