Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола

Форму для справки о смене пола и порядок ее выдачи разработали в Минздраве России. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечено, что законы России разрешают вносить изменения в личные документы на основании медсправки об изменении пола, но официальной формы для нее разработано еще не было. По этой причине в большинстве случаев ЗАГС отказывает обращающимся по этому вопросу людям.

Документ на защищенном бланке будет выдавать врачебная комиссия из психиатра, сексолога и психолога, под председательством главврача учреждения, его зама или уполномоченного руководителя подразделения. До этого необходимо не менее полутора лет наблюдаться у психиатра.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2018 года. До 19 октября будет проходить его общественное обсуждение.