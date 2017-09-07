Трансгендер пообещал «сногсшибательный секс» за оплату операции по смене пола

Проживающий в Лондоне блогер-трансгендер, идентифицирующий себя в качестве женщины по имени Лила Роуз (Lila Rose), выставил на продажу свою «девственность» за 40 тысяч долларов. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает The Sun.

По словам 25-летнего трансгендера, взамен на «сногсшибательный секс» он надеется получить от спонсора 20 тысяч долларов на операцию по смене пола и еще 20 тысяч на увеличение груди. «Я стану обновленной и свежей женщиной, готовой подороже продать свою девственность», — отметил блогер.

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Он также добавил, что спонсор должен будет сперва оплатить операции, а только потом получить желаемое. «Я надеюсь, что это будет хороший секс. Мне кажется, это должно быть действительно интересно», — уверенно заявил трансгендер.

Как утверждают журналисты The Sun, молодой человек родился в мусульманской семье во Франции и «вынужден был жить в теле, которое ненавидел». В итоге он переехал в Великобританию, где намеревается стать полноценной женщиной.

Уже более года блогер принимает гормоны, экспериментирует с женской одеждой и пользуется косметикой. «Операция — это последнее, что мне осталось и что я не могу сделать самостоятельно», — подытожил он, отмечая, что после приема гормонов у него увеличилась грудь и голос стал чуточку выше.