Свердловские власти отказались вернуть детей удалившей грудь екатеринбурженке

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки отобрали приемных сыновей, получила официальный отказ в возвращении детей в семью. Письмо из Министерства социальной политики Свердловской области она опубликовала в пятницу, 29 сентября, в Facebook.

«По результатам рассмотрения материалов нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга не выявлено», — сообщается в ответе на обращение.

В ведомстве напомнили, что органы опеки вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, выразили уверенность в правительстве.

В конце августа органы опеки Екатеринбурга изъяли приемных сыновей у Савиновских, 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил ее родительских прав. Свердловские власти объясняли это решение неким заболеванием женщины, при котором нельзя быть приемным родителем.

Савиновских писала, что сыновей изъяли после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез и написала дневник от имени трансгендера. По ее словам, органы опеки заподозрили ее в желании сменить пол.