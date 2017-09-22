Следователи проверят изъятие приемных детей у удалившей грудь екатеринбурженки

Следственные органы Свердловской области начали проверку правомерности действий органов опеки, которые изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

«Будут проанализированы все документы, проверка займет несколько дней», — рассказали E1.ru в ведомстве.

Речь идет о Юлии Савиновских, у которой отобрали приемных мальчиков после того, как она сделала операцию по удалению груди, уточняет «Интерфакс».

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Как написала Савиновских в Facebook, органы опеки заподозрили ее в желании сменить пол. Она вела виртуальный дневник от имени трансгендера и пошла на удаление молочных желез. Хирургическое вмешательство женщина объяснила тем, что после рождения и кормления трех детей, грудь увеличилась до седьмого размера, и это доставляло ей неудобства, а ведение блога — попыткой морально подготовиться к операции.

21 сентября Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что запросила решение суда и все документы, касающиеся этого дела, и намерена «оценить ситуацию, исходя из интересов и прав детей».

20 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга лишил Савиновских опеки.